В Марьине открыта круглогодичная спортплощадка нового формата

Во всех районах столицы кардинально изменится инфраструктура летнего и зимнего отдыха.

В Москве, в районе Марьино, открыта одна из первых круглогодичных спортивных площадок, созданных в рамках новой городской программы модернизации инфраструктуры зимнего и летнего отдыха. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

«Одна из первых круглогодичных спортплощадок столицы открыта в Марьине, в парке имени Артема Боровика. На территории свыше одного гектара зимой теперь работают два катка со зрительскими трибунами», — говорится в публикации градоначальника.

По словам Собянина, зимой на площадке можно будет заниматься хоккеем, керлингом, мини-хоккеем, фигурным катанием, а летом будет возможность поиграть в волейбол, баскетбол, бадминтон и стритбол.

Также отмечается, что во всех районах Москвы кардинально изменится инфраструктура летнего и зимнего отдыха, чтобы у москвичей было больше возможностей для активного досуга. Уже начали обновлять лыжные трассы и зоны у воды. В 2025 году обустроили 11 круглогодичных спортплощадок, а в 2026-м планируется создать еще 23 аналогичных пространства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в российской столице работает 140 тысяч кружков, которые посещают 89% юных горожан. Популярностью пользуются творческие направления. Чаще всего родители записывают детей на занятия по рисованию и танцам. Чуть меньше 350 тысяч москвичей в возрасте до 18 лет отдали предпочтение спортивным секции. В число самых востребованных направлений вошли футбол и шахматы.

