Собянин поддержал строительство студенческих кампусов в Москве

На единой территории разместятся общежития и не менее трех сопутствующих объектов для учащихся.

Московские власти поддержат создание кампусов — строительство новых и реконструкцию существующих студенческих городков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Было принято постановление о стимулировании частных инвестиций на создание студенческих городков. Благодаря программе уже было построено 47 объектов — в сфере образования, культуры, спорта, а также промышленные предприятия. В сумме на этих объектах создано порядка 36 тысяч рабочих мест.

По словам градоначальника, инвесторы, которые вложат средства в создание студгородков, смогут воспользоваться льготами по обязательным платежам за землю в рамках реализуемых ими проектов строительства жилья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министерство науки и высшего образования РФ опровергло информацию о массовом переходе высших учебных заведений страны на обновленную систему образования в 2026 году. В Минобрнауки подчеркнули, что «массового перехода университетов в 2026 году к обновленной системе российского высшего образования не будет, а появившиеся об этом сообщения не соответствуют действительности». В ведомстве отметили, что речь идет не о всеобщей реформе, а о поэтапной работе в рамках ранее запущенного эксперимента.

