Секс-индустрия под замком: в Екатеринбурге накрыли крупную вебкам-студию

В Екатеринбурге правоохранительные органы ликвидировали крупнейшую в стране вебкам-студию, которая располагалась в доме на улице Героев России. Об этом сообщает портал E1.RU.

Операцию по задержанию организаторов и участниц сомнительного бизнеса провели сотрудники уголовного розыска совместно с общественником Дмитрием Чукреевым.

Попасть в закрытое помещение было непросто. Вход был оборудован современным домофоном, который идентифицировал посетителей по чертам лица. Внутри силовики обнаружили 11 залов-студий, из которых велись трансляции интимного характера.

В момент рейда в комнатах находились обнаженные женщины, чей возраст варьировался от 18 до 50 лет. За денежное вознаграждение они оказывали сексуальные услуги в режиме реального времени. Для этого они использовали профессиональное освещение, камеры и различный тематический реквизит.

В ходе обысков правоохранители конфисковали всю компьютерную технику и задержали десять женщин, которых доставили в дежурную часть для разбирательства. Сообщается, что данная точка функционировала более года и входила в состав межрегиональной сети.

По данным источника, финансовые обороты предприятия были впечатляющими. Ежемесячный доход одной точки составлял около 90 тысяч долларов, что эквивалентно семи миллионам рублей. Сами модели зарабатывали от 150 тысяч рублей в месяц, а персонал, занимающийся административными вопросами, получал выплаты от 80 тысяч рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту незаконного изготовления и распространения порнографии группой лиц с целью получения крупной прибыли. Если вина причастных будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок до шести лет.

