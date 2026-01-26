Секс до брака и много половых партнеров: названы самые распутные страны мира

Фото: 5-tv.ru

Лидеры рейтинга смогли удивить.

Австралия, Бразилия и Греция заняли лидирующие позиции в списке самых распутных стран планеты по итогам анализа специализированного ресурса World Population Review. Об этом сообщило издание Greek Reporter.

Согласно опубликованным данным, специалисты проанализировали ситуацию в 45 государствах, опираясь на комплексный международный индекс. Эксперты учитывали сразу шесть ключевых критериев. Среди них были среднее число половых партнеров у жителей, возраст вступления в интимную связь и законодательный статус проституции. Также в расчет брали уровень общественной поддержки добрачных отношений и статистика по заболеваниям, передающимся половым путем.

Абсолютным лидером рейтинга оказалась Австралия. В этой стране среднее количество партнеров у одного человека достигает 13,3, а первый сексуальный опыт молодые люди получают в среднем в 17,9 лет.

Следом за ней расположились Бразилия, где на одного жителя приходится около девяти партнеров, и Греция с этим показателем в 10,6.

В топ-10 наиболее раскрепощенных государств также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и Южно-Африканская Республика. Россия заняла 32-ю строчку в данном рейтинге.

Ранее портал World Population Review проводил и другие исследования, связанные с физическими параметрами населения разных стран. В частности, аналитики изучали данные о женской красоте и оценивали государства с точки зрения определенных внешних характеристик жительниц. Тогда российские женщины заняли шестую строчку в глобальном списке обладательниц самой большой груди.

