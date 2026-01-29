В Дубае появится первая в мире построенная роботами вилла

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Технологию хотят применить для глобального рынка жилья.

В Дубае запустили международный конкурс на проектирование и строительство первой в мире жилой виллы, полностью возведенной с использованием роботизированных систем. Об этом сообщило издание Gulf News.

Муниципалитет представил эту инициативу в рамках реализации стратегии по глубокой модернизации строительной индустрии.

Читайте также Китайское приложение выявило самые глубокие и темные страхи одиноких людей

Для воплощения замысла сформировали международное объединение. В него вошли более 25 технологических корпораций и ведущих академических институтов со всего мира.

Весь процесс реализации проекта будет проходить под управлением партнерских организаций Zacua Ventures и Wurth Group. Основная цель проекта — перевести теорию автоматизированного строительства из разряда научных экспериментов в формат жизнеспособной и коммерчески эффективной модели для глобального рынка жилья.

Старт инициативы совпал с открытием Центра инноваций и исследований в области строительства, известного под названием 04 ConTech Valley. Он расположился на территории Expo City Dubai.

Как отметил генеральный директор муниципалитета Дубая Марван Ахмед бин Галита, внедрение таких технологий является фундаментом видения ОАЭ по созданию устойчивого сектора экономики. Он подчеркнул, что задача конкурса — сократить дистанцию между инновационными стартапами и их практическим внедрением в реальную жизнь. По мнению руководителя ведомства, это позволит преодолеть дефицит квалифицированных кадров.

Согласно опубликованному отчету ConTech, мировые инвестиции в строительные технологии к 2033 году могут превысить отметку в 30 миллиардов долларов. При ежегодном росте в 17,5% автоматизация становится необходимостью.

В этой связи власти Дубая совместно с Sobha Realty также представили стратегию «70-70». Согласно этому плану, к 2030 году планируется перенести 70% всех строительных задач на внешние производственные площадки. Также при этом нужно обеспечить 70-процентный уровень автоматизации внутри самих заводов.

Для координации этих процессов и разработки новых стандартов уже создали рабочую группу при участии Торгово-промышленной палаты Дубая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.