Китайское приложение выявило самые глубокие и темные страхи одиноких людей

Жители мегаполисов КНР начали массово использовать сервис для подтверждения того, что они живы.

В Китае разработали и запустили необычное мобильное приложение под провокационным названием Are You Dead? («Ты умер?»). Оно помогает одиноким людям подать сигнал помощи в случае внезапной кончины. Об этом сообщает The Guardian.

Идея проекта принадлежит Яну Лю, сооснователю компании Moonscape Technologies. Разработчик заметил в социальных сетях активные дискуссии о страхе граждан умереть в одиночестве незамеченными.

Программа работает по крайне простому алгоритму: ежедневно пользователь должен нажимать большую кнопку в интерфейсе. Если активность отсутствует в течение 48 часов, система автоматически отправляет тревожное уведомление доверенным контактам, указанным в профиле.

По словам создателей, сервис стал ответом на глубокую тревогу населения, вызванную рекордно низкими показателями заключаемых браков и рождаемости в стране.

Поводом для взлета популярности сервиса стала трагическая история 46-летней жительницы Шанхая Цзян Тин, которая скончалась в своей квартире в полном одиночестве. Ее тело обнаружили лишь спустя время, так как у женщины не осталось близких родственников.

Этот инцидент спровоцировал волну обсуждений о судьбе миллионов людей, живущих в изоляции. Согласно прогнозам государственных СМИ Китая, к 2030 году число семей, состоящих из одного человека, может достичь 200 миллионов.

На ситуацию также влияет жесткая трудовая культура «996», при которой сотрудники работают с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю, что практически лишает их возможности заводить социальные связи и строить семьи.

Психологи отмечают, что успех приложения связан не только с практическими функциями безопасности. Также людей привлекает психологический комфорт, который дает осознание сопричастности к миру.

Специалисты подчеркивают, что одиночество стало характерной чертой жизни в крупных городах, где конкуренция и плотность населения создают условия для социальной отчужденности.

На текущий момент программа временно удалена из магазина Apple по неясным причинам, однако авторы планируют развивать проект, адаптируя его для нужд пожилых людей.

