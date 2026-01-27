Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции метро «Достоевская»

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Там разместят панно с панорамами Москвы, Санкт-Петербурга и Твери.

Платформу новой станции метро «Достоевская» оформят в стиле ар-деко. Об этом говорится на сайте mos.ru.

«Ее облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Федора Достоевского. Интерьеры будут светлыми и торжественными: с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В отделке вестибюля новой станции используют натуральный камень, а также художественный металл. Путевые стены украсят панно с панорамами городов, с которыми был связан великий русский классик. Так, пассажиры общественного транспорта смогут полюбоваться видами Москвы, Санкт-Петербурга и Твери.

«Достоевская» станет частью Кольцевой линии. Она будет расположена между «Новослободской» и «Проспектом Мира».

Примечательно то, что новая станция коричневой ветки станет первой, открытой на этой линии за последние 70 лет. Работы уже начались. Из-за сложных условий при проходке туннеля использую горный способ. На данный момент готовность объекта составляет 41%.

