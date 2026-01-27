Собянин назвал самые популярные кружки и секции для детей

Рисования и танцы стали самыми популярными кружками для детей в Москве

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

С каждым годом у юных горожан растет интерес к старинным играм.

В российской столице работает 140 тысяч кружков, которые посещают 89% юных горожан. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

Как отметил градоначальник, популярностью пользуются творческие направления. Чаще всего родители записывают детей на занятия по рисованию и танцам.

«Их выбрали больше 390 тысяч детей», — сообщил Сергей Собянин.

Чуть меньше 350 тысяч москвичей в возрасте до 18 лет отдали предпочтение спортивным секции. В число самых востребованных направлений вошли футбол и шахматы. Меньшей популярностью, по словам мэра, пользуются парашютный и мотоспорт.

Кроме того, остается востребованной лингвистика. Родители могут записать детей на занятия не только по английскому и французскому языкам, но и на иврит, китайский или сербский.

Еще градоначальник рассказал о том, что с каждым годом у горожан растет интерес к старинным русским командным играм. Например, в школе № 1987 ребята активно играют в лапту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москва подготовила множество площадок для зимнего досуга.

