Собянин: Москва подготовила множество площадок для зимнего досуга

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Более тысячи катков и сотни километров лыжных трасс ждут жителей и гостей столицы.

В Москве открыли около 1,3 тысячи катков и лыжных трасс общей протяженностью более 700 километров. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме площадок для занятий лыжным спортом и катания на коньках, в Москве можно найти 231 ледяную горку и один снежный городок. Некоторые из площадок в этом зимнем сезоне были открыты впервые.

«От гигантского катка в „Коломенском“ до самых длинных лыжных трасс в Бутове, от центра до окраин — Москва подготовила множество мест для сезонного досуга», — отметил Собянин.

Один из самых протяженных катков в России с искусственным льдом находится на Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское». Его протяженность — 1,7 километра, а вместимость — более 2,5 тысячи человек.

В олимпийском комплексе «Лужники» открыт мультимедийный каток, площадь которого равна 16 тысячам квадратных метров. Особую атмосферу на нем создают 16-метровая елка и современные технологии: видеомэппинг, динамическая подсветка и интерактивные инсталляции.

Более пяти тысяч квадратных метров занимает каток, который радовал москвичей и гостей столицы еще в советские времена в парке «Сокольники». Эта площадка обновлена в рамках второго этапа благоустройства.

Впервые этой зимой открылись катки в спорткластере на Кетчерской улице и круглогодичная спортивная площадка в парке у Святого озера.

На катке в ВДНХ есть зоны для свободного катания, хоккейная коробка и трибуна для зрителей ледовых шоу.

В Бибирево на улице Коненкова работает круглогодичная спортивная площадка нового формата с искусственным льдом с современной системой замораживания. Похожие места отдыха есть в Северном административном округе на Ангарской улице и в Западном административном округе на улице 50 лет Октября.

Также круглогодичные площадки, на которых этой зимой залит лед, есть в Щербинке и Коммунарке. В Зеленограде тоже обустроены несколько катков.

На лыжах можно покататься в парке 850‑летия Москвы. Там проложена 13-километровая трасса.

Есть лыжные маршруты с пунктами обогрева и в парке «Лосиный Остров». Также любители подобного отдыха могут отправиться в Химкинский лесопарк и парк усадьбы Михалково. В последнем есть трасса с искусственным оснежением.

После масштабной модернизации открылся горнолыжный комплекс «Воробьевы горы».

А в Северном Бутове расположились самые длинные в городе лыжные трассы: «Альфа‑Битца» и «Поляны Бутово». Их протяженность более 20 километров и свыше 15 километров соответственно.

В Алешкинском лесу оборудована территория для конькового и классического хода на лыжах протяженностью 7,5 километров.

Также покататься на лыжах можно в Тропаревском лесопарке и на территории троицкой спортивно-оздоровительной базы «Лесная». Лыжные склоны оборудованы в Битцевском лесу на территории спортивного комплекса «Севастопольский проспект».

В парке «Яуза» же есть и катки, и лыжные трассы, и тюбинговые горки. В этом же месте находится самая большая естественная горка Москвы б, там есть более 20 дорожек для спуска.

