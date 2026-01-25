Собянин: за год 235 тысяч человек присоединились к проекту «Мой спортивный район»

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Бесплатные тренировки проходят в более чем ста локациях по всему городу.

В 2025 году к столичному проекту «Мой спортивный район» присоединилось 235 тысяч горожан. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в канале в мессенджере в MAX.

Как уточнил градоначальник, программе исполнилось четыре года. За это время ее участниками стали почти полмиллиона жителей. Кроме того, проект значительно вырос. Например, тренировки проходят не на 16 площадках, как раньше, а в более чем ста локациях в разных частях города.

«Доступный и удобный спорт для всех рядом с домом, бесплатные круглогодичные тренировки на открытых уличных площадках для взрослых и семей с детьми от шести лет под руководством профессиональных тренеров — все это о проекте, который мы начинали с 16 площадок в 2022-м, сейчас он охватывает больше 100 районов», — сообщается в посте Сергея Собянина.

Мэр Москвы также напомнил, что бесплатные тренировки в рамках проекта «Мой спортивный район» проходят каждый день. Зимой москвичи могут покататься на коньках и лыжах, а летом — записаться на бег, фитнес и танцы. Организуют занятия в шаговой доступности — во дворах, на катках и спортивных площадках.

