Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества

Москва по праву считается крупнейшим образовательным центром России, объединяющим студентов со всех уголков страны. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в опубликованном в канале в мессенджере MAX поздравлении горожанам с Днем российского студенчества.

"Столица гордится каждым своим студентом — и теми, кто получает фундаментальные знания в университетах, и теми, кто осваивает практические профессии в колледжах", — написал мэр.

В ближайшие годы им предстоит вносить вклад в развитие города и его экономики.

Власти столицы стремятся сделать Москву для студентов не только местом обучения, но и пространством для самореализации, подчеркнул градоначальник. Этому способствует проект «Молодежь Москвы», который помогает получать поддержку для инициатив, находить стажировки и работу, развиваться в творчестве и спорте, участвовать в конкурсах и находить единомышленников.

В завершение Собянин пожелал успехов, уверенности в своих силах и интересных задач на пути к поставленным целям, отметив, что годы учебы должны быть наполнены открытиями, дружбой и вдохновением.

