Сергей Собянин сообщил о росте популярности акции «День без турникетов»

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В 2025 году в акции «День без турникетов» приняли участие свыше 10 тысяч москвичей — на 25 процентов больше, чем в 2024-м. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«День без турникетов» — это бесплатные экскурсии, на которых москвичи могут узнать, как устроены столичные компании и какие им нужны специалисты. Мы проводим их с 2012 года, а с 2024-го больше ориентируемся на молодежь. Для работодателей это возможность заинтересовать молодые таланты и привлечь в коллектив квалифицированные кадры. В 2025-м к акции присоединились свыше 140 компаний, больше половины — из технологического сектора», — написал Мэр Москвы.

Акция «День без турникетов» проходит четыре раза в год. На экскурсиях проводят карьерные мастер-классы, профессиональные пробы, организуют лекции о технологиях, встречи с руководителями и собственниками компаний.

В 2025 году горожане посещали дата-центры, научные лаборатории, офисы крупнейших ИТ-компаний, производственные цеха, опытно-конструкторские бюро, технопарки и многие другие площадки.

К сентябрьской и декабрьской акциям присоединились участники конкурса «Новатор Москвы». Они знакомили посетителей со своими разработками, в числе которых быстровозводимые сборно-монолитные дома с каменными и утепленными панелями, лаборатории для ускоренной селекции растений, композитные материалы нового поколения.

В 2026-м первые экскурсии запланированы на февраль. Зарегистрироваться можно будет на официальном сайте акции «День без турникетов».