Собянин: дополнительная выручка участников «Сделано в Москве» выросла на 50%

Проект объединяет более 7,5 тысячи столичных производителей.

Участники проекта «Сделано в Москве» получили более полутора миллиардов рублей дополнительной выручки. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Результат стал больше на 50% по сравнению с 2024 годом. Такой успех стал возможен благодаря комплексной поддержке: активному продвижению на маркетплейсах, участию в крупных городских мероприятиях и работе в фирменных магазинах.

«Ключевым драйвером роста стали партнерские программы с ведущими маркетплейсами страны. Среди них — брендированные витрины и специальные промокампании», — написал градоначальник.

Также проект «Лето в Москве» собрал в павильонах «Сделано в Москве» полтора миллиона посетителей. В рамках проекта «Зима в Москве» на Болотной площади открылась «Фабрика подарков» столичных производителей.

Продукция локальных брендов была представлена в фирменных магазинах «Сделано в Москве». В течение 2025 года их посетили свыше 100 тысяч человек.

Проект «Зима в Москве» будет длиться до 28 февраля. В рамках программы проходят патриотические и благотворительные программы, театрализованные постановки и концерты, творческие мастер-классы и кинопоказы, экскурсии и квесты, лекции и многое другое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве ко Дню студента пройдет более 100 мероприятий. Запланированы: международный фестиваль студенческого предпринимательства, лекции, экскурсии, квесты, концерты, интеллектуальные турниры, выступления коллективов на станциях метро, тематические рейсы на речных электросудах и парад флагоносцев.

