«Зима в Москве» продолжается: что посетить в городе до конца февраля

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

На ВДНХ гостей ждут сказочные спектакли и спортивные занятия, а на фестивале «Усадьбы Москвы» можно познакомиться с историческим наследием столицы.

Первая половина зимнего сезона завершилась, но проект «Зима в Москве» продолжается. В его рамках до 28 февраля проходят патриотические и благотворительные программы, театрализованные постановки и концерты, творческие мастер-классы и кинопоказы, экскурсии и квесты, лекции и многое другое.

«Отдохнуть с семьей и друзьями приглашают площадки в разных районах столицы. Например, гостей ВДНХ ждут сказочные спектакли и спортивные занятия, а на фестивале “Усадьбы Москвы” можно познакомиться с историческим наследием города», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Экскурсии с аудиогидом и чаепития

Программа фестиваля «Усадьбы Москвы» охватила 15 площадок. До 28 февраля в музее-усадьбе Льва Толстого в Хамовниках, усадьбе Васильчиковых, музее-заповеднике «Царицыно», усадьбе Кусково и в других локациях пройдут театрализованные лекции, экскурсии и творческие занятия.

Так, в музее-заповеднике «Коломенское» гости присоединятся к чаепитиям и увидят выступления уличного театра, распишут деревянные игрушки в виде лошади — символа года, сделают фотографии в исторических костюмах. Все мероприятия бесплатные, на некоторые из них необходимо предварительно зарегистрироваться — это можно сделать в специальном разделе туристического сервиса Russpass.

В Петровском путевом дворце 7 и 8 февраля состоится оперный спектакль «Чаепитие с графиней». Зрители узнают больше о традициях столичного гостеприимства и продегустируют купаж чая «Москва».

Для желающих прочувствовать атмосферу рубежа XIX–XX веков подготовлены аудиогиды по трем районам: Арбату, Хамовникам и Басманному, а также квесты с использованием технологии дополненной реальности.

Уличные спектакли и занятия для детей

Традиционно зимние мероприятия для всей семьи проводятся на ВДНХ. 31 января и 1 февраля перед павильоном № 1 «Центральный» покажут иммерсивные спектакли «Хозяйка Медной горы» и «Альманах русских сказок», а 14 и 15 февраля — «Аленький цветочек» и «Летучий корабль». Постановку и уличный перформанс 7 и 8 февраля посвятят Дню российской науки. Здесь же по выходным, до 23 февраля, проходят игры, конкурсы и дискотеки.

Для юных гостей на катке в парке «Останкино» по вторникам, субботам и воскресеньям организуют бесплатные тренировки по хоккею, а по субботам и воскресеньям — занятия по фигурному катанию на детском катке.

Кроме того, более 30 музейно-выставочных площадок комплекса приглашают на экскурсии. Среди них Музей героизма на ВДНХ, музей славянской письменности «Слово», центр «Космонавтика и авиация», первый в России биокластер, музей «Атом».

Афиша мероприятий размещена на сайте ВДНХ и в сервисе «Мосбилет». На некоторые из них необходимо предварительно зарегистрироваться или приобрести билет.

Мастер-классы и активный отдых

Каждый зимний сезон московские парки готовят насыщенную программу. Она включает гастрономические и культурные фестивали, концерты и мастер-классы, кинопоказы и тренировки. Всех желающих приглашают посетить катки, лыжные трассы и тюбинговые горки.

До конца января в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» проводятся творческие уроки, мультимедийный квест «Фабрика сладостей» и познавательные экскурсии. Для посещения необходим входной билет.

28 февраля на ледовых площадках в 20 парках Москвы пройдет акция «Ночь на катке». Гостей ждут спортивные занятия, флешмобы и эстафеты. В парках «Фили» и «Ходынское поле» любителей активного отдыха приглашают поиграть в керлинг.

Знаменитые фигуристы и любимые сказки

На площадках цикла «Московских сезонов» в разных районах города проводятся сказочные ледовые шоу. Среди них — «Лебединое озеро», «Двенадцать месяцев» и «Белоснежка».

Постановки подготовили известные фигуристы: олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Татьяна Навка, двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко.