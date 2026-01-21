Собянин рассказал, кто может стать резидентом креативного кластера «Сколково»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Заявки на резидентство принимаются по ряду направлений, среди которых цифровые двойники, 3D-моделирование, виртуальное производство и иммерсивные технологии.

Начался отбор компаний для размещения в креативном кластере «Сколково». Он станет центром притяжения талантливых специалистов, занимающихся созданием контента и медиатехнологий. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

«Напомню, первую очередь креативной площадки — кластер видеоигр и анимации — мы запустили в конце прошлого года. В этом году планируем открыть кластер медиатехнологий», — написал мэр Москвы.

Заявки на резидентство принимает Московский инновационный кластер по таким направлениям, как иммерсивные технологии, виртуальное производство, цифровые двойники, 3D-моделирование, метавселенные, цифровые аватары, а также оборудование и программное обеспечение для медиаиндустрии.

В ходе отбора будет оцениваться опыт создания инновационных решений, запатентованные разработки в сфере медиатехнологий, зрелость технологии или продукта и другие конкурентные преимущества.

Будущие резиденты получат доступ к отраслевой инфраструктуре, включающей центр обработки данных, зоны пилотирования технологий, офисные пространства и студию виртуального продакшена. Кроме того, им будет доступна комплексная поддержка, в том числе льготные условия аренды и помощь в продвижении.

Узнать подробности и подать заявку можно на платформе i.moscow.

Кроме того, Агентство креативных индустрий продолжает набор компаний для размещения в кластере видеоигр и анимации. Все условия представлены на сайте createdin.moscow.