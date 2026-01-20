Собянин: Еще три проекта комплексного развития территорий реализуют в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На реорганизуемых участках запланировано строительство около 209 тысяч квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации.

Одобрено еще три проекта комплексного развития территорий для реализации программы реновации. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Проекты затронут неэффективно используемые территории нежилой застройки общей площадью 10,8 гектара в разных районах столицы.

«Планируется построить около 209 тысяч квадратных метров жилья. На реорганизуемых участках общей площадью 10,8 гектара сейчас расположены устаревшие объекты», — отметил Мэр Москвы.

Первый участок площадью 6,2 гектара расположен в районе Сокол (Северный административный округ) по адресу: улица Зорге, владение 19. Он располагается вдоль путей Московского центрального кольца между станциями Зорге и Панфиловская. Градостроительный потенциал участка составляет 43,29 тысячи квадратных метров недвижимости.

Проект предусматривает сохранение объекта культурного наследия регионального значения — сторожевого дома станции Серебряный Бор Московской окружной железной дороги, построенного в 1903–1908 годах по проекту архитектора Александра Померанцева. Здание расположено напротив строений 1 и 2 дома 27а на улице Зорге.

Второй участок площадью 3,85 гектара находится в районе Солнцево (Западный административный округ) по адресу: улица Матросова, территория 1, недалеко от пересечения Московской кольцевой автомобильной дороги и Боровского шоссе. Его градостроительный потенциал составляет 141,4 тысячи квадратных метров недвижимости.

Третий участок площадью 0,75 гектара расположен в Рязанском районе (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Окская улица, владение 11, вблизи пересечения с Рязанским проспектом. Его градостроительный потенциал составляет 24,25 тысячи квадратных метров недвижимости.

Общая площадь новых квартир составит свыше 127 тысяч квадратных метров. В результате реализации этих проектов комплексного развития территорий современное жилье получат около 4,5 тысячи человек.