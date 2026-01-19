«Быстро и качественно»: Собянин рассказал об уникальных решениях в московском метростроении

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

На Некрасовской линии, например, впервые применили технологию строительства двухпутных тоннелей.

Последние 15 лет стали временем бурного развития столичного метрополитена. Начиная с 2011 года в городе построили и реконструировали 127 новых станций метро и Московского центрального кольца. Об уникальных инженерных и архитектурных решениях, которые применяют в столичном метростроении, Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«При их создании активно используются новые технологии и нестандартные архитектурные подходы, благодаря чему удается строить быстро и качественно, а новые станции становятся архитектурными шедеврами, как этого и требуют традиции московского метро», — написал Сергей Собянин.

Одним из ключевых технологических прорывов стала проходка двухпутных тоннелей одним щитом диаметром 10 метров. Впервые ее применили на Некрасовской линии. Строительство больших тоннелей экономит средства и трудозатраты: вместо двух щитов используется один, нет необходимости в дополнительных притоннельных сооружениях.

Технология двухпутных тоннелей получила дальнейшее развитие на Большой кольцевой линии (БКЛ). Сейчас аналогичным образом ведется строительство участка Рублево-Архангельской линии. В перспективе такие решения будут применять и на Бирюлевском радиусе.

«Особого внимания заслуживает станция “Нижегородская” на БКЛ — первая и пока единственная в московском метро, где в одном контуре объединены четыре пути Некрасовской и Большой кольцевой линий. Две платформы могут принять четыре состава одновременно», — отметил Мэр Москвы.

Первой в столичном метро полуподземной станцией с асимметричными путевыми стенами стал «Мичуринский проспект» Солнцевской линии. Одна из них глухая, а вторая — с панорамным остеклением. Благодаря этому платформа получает больше естественного света.

Конечная станция Сокольнической линии «Потапово» стала первой отапливаемой наземной станцией столичного метро. Четыре приточные установки для подачи теплого воздуха уникальны: вес каждой превышает четыре тонны, а суммарная мощность составляет два мегаватта.

Важной частью современного метростроения стали архитектурные эксперименты. Например, «Новаторская» БКЛ стала первой станцией московского метро, где в качестве отделочного материала потолка было использовано стекло.

Здесь же впервые внедрили систему аспирации для раннего обнаружения задымления — тонкие трубки отслеживают качество воздуха.

На станции «Воронцовская» внимание привлекает подвесной потолок волнообразной формы со светильниками, напоминающий Млечный Путь. Он собран из 11,6 тысячи алюминиевых цилиндров, размещенных на девяти уровнях.

Еще одним новшеством стало использование кварцевого агломерата — искусственного камня, по прочности не уступающего граниту. Этим материалом облицованы колонны как на «Воронцовской», так и на станции «Мичуринский проспект» БКЛ.

Оформление станции «Тропарево» Сокольнической линии было вдохновлено близлежащим лесопарком. Ее перронный зал стилизовали под парковую аллею с 10 металлическими светильниками-деревьями.

А ключевым элементом интерьера станции «Вавиловская» Троицкой линии стали более 2,7 тысячи точечных светильников.