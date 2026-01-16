Собянин: более 100 мероприятий пройдет в Москве ко Дню студента

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

В рамках праздничной программы запланирована встреча учащихся образовательных учреждений с участниками СВО.

Более ста мероприятий пройдет в Москве ко Дню российского студенчества. Об сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ко Дню российского студенчества в Москве пройдет больше ста мероприятий. С 20 по 25 января подготовили для ребят насыщенную программу — культурную, образовательную, творческую и карьерную. События пройдут по всему городу в рамках проекта «Зима в Москве», — проинформировал глава города.

Запланированы: международный фестиваль студенческого предпринимательства, лекции, экскурсии, квесты, концерты, интеллектуальные турниры, выступления коллективов на станциях метро, тематические рейсы на речных электросудах и парад флагоносцев. Также молодые люди могут встретиться участниками СВО в рамках программы «Диалоги с героями».

Особое место в праздничной программе займут катки на ВДНХ, Воробьевых горах, в «Лужниках», на Болотной площади и у Северного речного вокзала. Там 25 января пройдут концерты.

