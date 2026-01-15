Тайминг бодрости: врач объяснил, когда кофе работает лучше всего

Daily Mail: кофе лучше всего пить через полчаса после пробуждения

Небольшая пауза после подъема с постели может сделать утренние привычки заметно эффективнее.

Врач общей практики Роб Галлоуэй рассказал, в какое время после пробуждения организму полезнее всего получать кофеин и когда лучше планировать завтрак. Его рекомендации приводит Daily Mail.

По словам специалиста, оптимальный момент для первой чашки кофе наступает примерно через 25–30 минут после пробуждения. Галлоуэй пояснил, что сразу после подъема он предпочитает выпить стакан воды, почистить зубы и сделать короткую утреннюю разминку продолжительностью около десяти минут. Лишь после этого он переходит к кофе.

Врач отметил, что распространенный совет полностью отказываться от кофе в течение первого часа после сна основан на неверном понимании гормональных процессов. Считается, что в это время в организме повышается уровень кортизола, а кофеин якобы может этому помешать. Однако, как объяснил Галлоуэй, у людей, которые регулярно пьют кофе, формируется толерантность к кофеину, поэтому со временем он перестает оказывать заметное влияние на уровень кортизола.

После утреннего кофе, по словам врача, он ощущает достаточный прилив энергии, чтобы выполнить около получаса кардионагрузки. Затем следует душ, а завтрак он откладывает еще примерно на час.

Галлоуэй подчеркнул, что старается есть не раньше чем через 90 минут после пробуждения, когда появляется естественный аппетит. Обычно его утренний прием пищи включает яйца, творог и большую порцию овсянки с добавлением ягод, орехов и семян.

Специалист считает, что такой распорядок помогает чувствовать себя бодрее и поддерживать стабильный уровень энергии в течение утра.

