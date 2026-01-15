На востоке Москвы провели благотворительные акции для семей участников СВО
На ледовых площадках района Ивановское и в Гольянове жители писали письма военнослужащим.
На катках Восточного административного округа Москвы прошла серия благотворительных мероприятий для семей участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба местного объединения культурных центров.
Акции прошли в рамках городского проекта «Зима в Москве». В декабре на катке в районе Ивановское более 80 детей и взрослых написали праздничные открытки и письма с теплыми пожеланиями для российских военнослужащих. Все послания были собраны в специальный ящик для передачи волонтерам и дальнейшей отправки в зону СВО.
20 декабря на ледовой площадке в Гольянове состоялись спортивные соревнования «Мы вместе!». В них приняли участие семейные команды, включая родственников бойцов, всего более 120 человек. Участники состязались в скорости и ловкости на ледовой полосе препятствий, а по итогам получили памятные подарки.
Эти мероприятия стали частью системной поддержки москвичами семей участников СВО, объединив жителей округа в общем деле.
