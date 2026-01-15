Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Конкурс проходит по 34 номинациям, победители получат 103 премии.

В столице стартовал конкурсный отбор на соискание премии для талантливой молодежи в области культуры и искусства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«В этом году конкурс проходит по 34 номинациям — от музыкального и изобразительного искусства до театра и хореографии. Всего будет вручено 103 премии, включая Гран-при в размере 150 тысяч рублей», — написал градоначальник.

Особенность этого года — расширение круга участников программы. Подать заявку могут учащиеся московских федеральных и частных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. Ранее стать соискателями премии могли только те, кто обучался в организациях под руководством городскому Департаменту культуры столицы.

По словам Собянина, более десяти лет конкурс является одним из ключевых событий в творческом образовании столицы и помог раскрыться сотням юных артистов.

Прием заявок уже идет и продлится до установленного организаторами срока.

