Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства
Конкурс проходит по 34 номинациям, победители получат 103 премии.
В столице стартовал конкурсный отбор на соискание премии для талантливой молодежи в области культуры и искусства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
«В этом году конкурс проходит по 34 номинациям — от музыкального и изобразительного искусства до театра и хореографии. Всего будет вручено 103 премии, включая Гран-при в размере 150 тысяч рублей», — написал градоначальник.
Особенность этого года — расширение круга участников программы. Подать заявку могут учащиеся московских федеральных и частных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. Ранее стать соискателями премии могли только те, кто обучался в организациях под руководством городскому Департаменту культуры столицы.
По словам Собянина, более десяти лет конкурс является одним из ключевых событий в творческом образовании столицы и помог раскрыться сотням юных артистов.
Прием заявок уже идет и продлится до установленного организаторами срока.
