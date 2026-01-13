Москвичи могут сдать новогоднюю елку на экологичную утилизацию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Переработанные деревья используют в городском благоустройстве.

В Москве началась экологическая акция по утилизации новогодних елок. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента информационных технологий.

Сдать живую новогоднюю елку или сосну высотой до 2,5 метров на переработку можно двумя способами. Первый — самостоятельно отнести дерево в один из пунктов приема в рамках акции «Елочный круговорот», которая проходит со 2 января по 1 марта 2026 года.

Адреса пунктов можно найти на сайте recycle.mos.ru.

Второй, более удобный способ — воспользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей». Эта платная услуга доступна уже третий год. Единственное требование — заранее снять с елки все украшения и мишуру.

Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую впоследствии используют для благоустройства городских парков, удобрения почвы или создания экотроп.

