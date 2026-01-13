Гастрономический проект «Новогодний московский завтрак» завершился в Москве

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Среди предложений были шакшука с фетой, кукурузная каша с вишневым вареньем и другие изыски.

В Москве успешно завершился масштабный гастрономический фестиваль «Новогодний московский завтрак». Об этом сообщили организаторы проекта в рамках городской программы «Зима в Москве».

С 22 декабря по 11 января более 500 кафе, ресторанов, бистро и кофеен во всех округах столицы предлагали гостям специальные праздничные завтраки. Популярность проекта выросла: за время его проведения сет-меню заказали 80 тысяч раз, что на 14% больше, чем в прошлом сезоне.

Шеф-повара подготовили как традиционные, так и оригинальные блюда. В меню можно было встретить шакшуку с кремом из феты, кукурузную кашу с вишневым вареньем, мини-панкейки с ореховой пастой и даже завтрак с камчатским крабом.

Стоимость позиций начиналась от 200 рублей, что сделало проект доступным для широкой аудитории.

Самыми популярными блюдами, по данным организаторов, стали классические омлеты, круассаны и сырники. Проект «Новогодний московский завтрак» стал одним из ключевых гастрономических событий столичной «Зимы в Москве», объединив сотни заведений и десятки тысяч гостей.

