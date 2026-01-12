За помощь животным зоопарка москвичи получат больше баллов программы лояльности

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

В 2026 году размер вознаграждения в городских надбавках за благотворительную опеку увеличился.

Московская программа лояльности «Миллион призов» расширила возможности для участников, интересующихся благотворительностью. Об этом сообщает официальный портал города Москвы.

Теперь, оформив годовую опеку над животным из Московского зоопарка, можно получить до 7,5 тысяч баллов, которые можно потратить на городские услуги и развлечения.

Традиция опекунства, существующая с момента основания зоопарка в 1864 году, позволяет горожанам вносить пожертвование на содержание выбранного питомца.

«В новом году москвичи смогут получить еще больше баллов. За договор от 1,5 тысячи до пяти тысяч рублей — три тысячи баллов, от пяти до 10 тысяч рублей — пять тысяч баллов, от 10 до 20 тысяч рублей — 7,5 тысячи баллов», — пояснили условия начисления.

Баллы начисляются один раз в год при заключении нового договора. Минимальный взнос составляет 500 рублей в месяц.

По данным организаторов, только в 2025 году участники программы перечислили на нужды животных зоопарка около 240 тысяч рублей, демонстрируя устойчивый интерес к этой благотворительной инициативе.

