Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — сообщил мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки со стороны ВСУ в Орле были зафиксированы повреждения одного из объектов коммунальной сферы. Информация об этом появилась 9 января.

Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что удар пришелся по элементам городской коммунальной инфраструктуры. Соответствующее заявление глава области разместил в своем официальном Telegram-канале.

Также 8 января в хуторе Трудобеликовский в Красноармейском районе Краснодарского края на территорию частного домовладения упали обломки беспилотника. О случившемся сообщил Оперативный штаб Краснодарского края, опубликовав информацию в своем Telegram-канале.

В официальном заявлении отмечается, что в результате инцидента повреждены крыша жилого дома и навес. Люди не пострадали.

