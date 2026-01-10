Для поиска Усольцевых в Красноярском крае задействуют нейросеть

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Семья пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября.

Сотрудники регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» намерены задействовать нейросети наравне с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), когда весной возобновятся активные поиски пропавшей в Красноярском крае Усольцевых. Они надеются обнаружить следы пребывания семьи или тела. Об этом журналистам РИА Новости рассказала представитель отряда Серафима Чооду.

«Весной, когда сходит снег, видимость улучшается, в частности и для квадрокоптеров. Наряду с традиционной работой поисковиков по отсмотру фото- и видеоматериалов с БПЛА отряд активно использует нейросеть, которая помогает распознавать потерявшегося человека в различных природных условиях», — сказала она.

По словам Серафимы Чооду, ее коллегам-поисковикам предстоит непростая работа, так как площадь обследуемой территории велика, а характер местности сложен. Как отметила представитель организации, статистика в таких случаях бессильна, так как не учитывает множество факторов. Но упорный труд, эффективные проверенные механизмы поисковиков, а также современные технологии могут принести результат.

Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропала во время турпохода недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. Они следовали по маршруту в направлении горы Буратинка. Об исчезновении Усольцевых представители МВД по Красноярскому краю заявили 2 октября. Было возбуждено уголовное дело согласно статье 105 Уголовного кодекса (УК) РФ (Убийство двух или более лиц), однако пока основная версия следствия — несчастный случай.

Активные поиски семьи завершились и перешли в режим точечных задач 12 октября. Теперь Усольцевых ищут профессионалы и аттестованные спасатели. В отряде «Лиза Алерт» эту задачу назвали самой масштабной и сложной за всю историю Красноярского края. Зима в регионе сурова, в районе пропажи семьи температура опускается до минус 40 градусов, а снег может сойти только в мае.

Ранее 5-tv.ru писал о разработке версии, связанной с возможным бегством Усольцевых за границу.

