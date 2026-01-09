Собянин: За год в Москве обновили 30 зданий школ искусств

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Закончен капитальный ремонт детской музыкальной школы имени А. К. Лядова — одной из старейших в Москве. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«Теперь у музыкантов уютный концертный зал с местами для маломобильных зрителей, просторные классы со звукоизоляцией, оркестровый класс и хореографический зал. Заменили мебель, учебное оборудование и музыкальные инструменты, в частности закупили 29 новых роялей и пианино», — написал мэр Москвы.

Комплексное оснащение школы продолжается. Положено начало замене устаревших духовых инструментов (флейт, саксофонов, гобоев, труб и тромбонов), приобретены электро- и бас-гитары.

Всего в прошлом году в столице обновили 30 зданий школ искусств. Это позволяет поддерживать высокий уровень творческого образования. Юные музыканты становятся лауреатами международных конкурсов, участвуют в городских событиях. Например, сегодня в обновленной школе имени А. К. Лядова проходит рождественский джазовый вечер. На сцене концертного зала исполнят произведения на фортепиано, ударной установке, электрогитаре, а также выступят солисты и ансамбли учащихся эстрадно-джазового отделения.