В 2025 году отреставрировали дом усадьбу Л. Н. Толстого, Египетский павильон Останкинского дворца, клуб фабрики «Свобода», три исторических павильона на ВДНХ и другие объекты.

С 2011 года в Москве отреставрировали около 2,5 тысячи объектов культурного наследия. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

«В прошлом году этот список пополнили еще 144 творения московских зодчих, включая церковь Вознесения Господня музее-заповеднике Коломенское и Швейцарский домик в усадьбе Кусково, о которых рассказывал совсем недавно», — написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что возрождение объектов культурного наследия — один из главных трендов развития города в последние годы.

Дом-усадьба Л.Н. Толстого и Египетский павильон Останкинского дворца

В 2025 году в Хамовниках завершили реставрацию дома‑усадьбы Л.Н. Толстого. Памятник деревянного зодчества начала XIX века пережил пожар 1812 года. Лев Николаевич приобрел этот дом в 1882-м и жил в нем до зимы 1901-го. Здесь он работал над романом «Воскресение» и многими другими известными произведениями. В гостях у писателя бывали Антон Чехов, Афанасий Фет, Александр Островский, Максим Горький, Иван Бунин, Сергей Рахманинов, Валентин Серов, Илья Репин, Александр Скрябин и Федор Шаляпин.

Реставраторы привели в порядок деревянные элементы фасадов, карнизы, наличники и подоконники, а также воссоздали по историческим образцам обои с авторским рисунком. Они также отреставрировали паркетный и дощатый полы, лепные элементы, изразцовые печи, деревянные ограждения и ступени лестниц.

В год 230‑летия усадьбы Останкино завершился первый этап масштабной реставрации дворца — открыли Египетский павильон.

«Останкинский дворец — крупнейший памятник деревянного зодчества Москвы конца XVIII века. Более двух столетий он сохранялся практически в неизменном виде. И все же деревянные конструкции со временем пришли в аварийное состояние. Особую сложность представлял несущий каркас Египетского павильона: это не сруб, а сложная система из множества деревянных элементов, соединенных друг с другом врубками, пазами и металлическим крепежом. Реставраторы бережно их укрепили», — отметил мэр Москвы.

Клуб фабрики «Свобода»

В 2025 году завершили реставрацию яркого памятника конструктивизма — клуба фабрики «Свобода» на Вятской улице, созданного архитектором Константином Мельниковым.

Фасаду вернули историческое четырехцветное колористическое решение: на нем расположили белые, серые, коричневые и красные элементы. Отреставрировали наружную лестницу и привели в порядок ограждения кровель и балконов. Внутри в соответствии с историческим аналогом разместили уникальные металлические фермы сложной формы, которые создают неординарную геометрию потолка над зрительным залом.

Кроме того, специалисты восстановили наклонное ленточное остекление. По замыслу Константина Мельникова, оно продолжает сложную геометрию потолка, создавая эффект бочкообразного свода. Воссоздали также утраченные линейные треугольные светильники общей длиной 80 метров. Отреставрировали терраццо (мозаичный пол) на лестницах в центральной части и сами подлинные металлические винтовые лестницы.

Сегодня в здании располагается Дом русского бильярда «Родина». Здесь работают секции по обучению бильярдному спорту и проводятся профессиональные турниры.