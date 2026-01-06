Собянин: Все приемные отделения работают по новому стандарту экстренной помощи

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Уже три года московские больницы работают по новому стандарту экстренной помощи. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«Новый стандарт создавали и внедряли, чтобы сократить время с момента поступления пациента в стационар до начала оказания медпомощи. Мы хотели выиграть те самые минуты, от которых часто зависит жизнь и здоровье горожан. И нам это удалось», — написал мэр Москвы.

Благодаря нововведениям средняя скорость оказания экстренной медпомощи выросла в 1,5 раза. Время от поступления до первичного осмотра в среднем составляет не более 10 минут, а на осмотр, постановку диагноза и назначение лечения более чем 80 процентам пациентов зеленого и желтого потоков уходит два часа.

В результате удалось спасти уже свыше 1,7 миллиона пациентов, только за 2025 год — более одного миллиона человек. При этом по красному потоку во флагманских центрах и приемных отделениях провели 123 тысячи пациентов, в желтой и зеленой зонах помогли почти 750 тысячам человек. Самыми распространенными причинами поступления в экстренные отделения оказались поверхностные травмы и переломы — это около 30 процентов от общего числа случаев лечения. На втором месте (20 процентов) — острая хирургическая патология (аппендицит, кровотечение в области желудочно-кишечного тракта, ущемленная грыжа, острый панкреатит и так далее).

Основными слагаемыми успеха нового стандарта являются цифровая система «триаж», с помощью которой горожане при поступлении в больницу разделяются на потоки, а также принцип «врач — к пациенту», при котором большинство исследований проводятся у постели больного. Помогает также продуманная до мелочей логистика, позволяющая не терять ни секунды: например, операционные или противошоковый зал находятся в непосредственной близости с тамбуром заезда машины скорой помощи. Другие важные составляющие — единый стандарт оснащения оборудованием, высококвалифицированная команда специалистов и четкие алгоритмы действий каждого медработника.

Внедрение нового стандарта оказания экстренной помощи — важный, своевременный и закономерный шаг на пути к медицине будущего. Он позволил повысить эффективность лечения за счет единых подходов в составлении программ обучения и подготовки специалистов, четких алгоритмов действий каждого медработника, единого стандарта оснащения больниц кадровыми и технологическими ресурсами.

Сегодня по новому стандарту экстренной помощи работают все приемные отделения взрослых больниц и шесть флагманских центров. Каждый из них способен принять около 200 неотложных пациентов в день.

В их числе суперсовременные флагманские центры в городской клинической больнице (ГКБ) имени В. В. Вересаева, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова, ГКБ имени В. М. Буянова, Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С. П. Боткина и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Помощь оказывается и в 13 многопрофильных клиниках: ГКБ имени С. С. Юдина, ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова, ГКБ имени И. В. Давыдовского, ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой, ГКБ № 24, ГКБ имени В. П. Демихова (хирургический и травматологический корпуса), ГКБ имени М. П. Кончаловского, ГКБ имени М. Е. Жадкевича, ГКБ имени Ф. И. Иноземцева, ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева, Московском клиническом научно-исследовательском центре «Больница 52» и Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка».