Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 4 января, в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени, российские силы ПВО пресекли масштабную попытку атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате работы ПВО были выявлены и уничтожены 41 украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.

Основной удар пришелся на Курскую область, где было сбито 14 беспилотников. В воздушном пространстве Московского региона нейтрализовали семь БПЛА, включая два аппарата, следовавших в направлении Москвы. Над территорией Рязанской области уничтожены шесть дронов.

Еще по четыре беспилотника были перехвачены над Белгородской и Липецкой областями, три — над Владимирской областью. В Тверской области средства ПВО сбили два аппарата, один беспилотник был уничтожен над Воронежской областью.

