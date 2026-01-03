Собянин: городские парки в 2025 году посетили более 250 млн человек

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это на 73 миллиона больше, чем в предшествующем году.

В 2025 году городские парки Москвы посетили более 250 миллионов человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Это на 73 миллиона больше, чем в предшествующем году. Причины такой популярности — создание комфортных условий для посетителей и интересные события», — пишет мэр столицы.

Проект «Парковые выходные» стал самым рекордным: было проведено 715 мероприятий, в которых приняли участие около семи миллионов человек. В день празднования 80-летия Великой Победы прошло более полутора тысяч мероприятий, в которых приняли участие больше 1,2 миллиона человек.

В летний сезон в парках побывали порядка 89 миллионов раз. Также в летний период прошел фестиваль классической музыки «Парковая симфония» с участием симфонических оркестров и оперных певцов. В пяти парках открылись площадки фестиваля «Сады и огороды». Кроме того, заработали пять летних кинотеатров, три лесных библиотеки, 32 фотозоны, пять детских игровых зон, а также четыре танцевальные площадки.

По традиции прошли тренировки проектов «Мой спортивный район», «Спортивные выходные» и «Спорт в парках». Также за последние годы были благоустроены Царская набережная в «Коломенском», новая зона отдыха у Пионерского пруда в Парке Горького. Кроме того, подошел к завершению второй этап комплексного благоустройства и реабилитации территории «Сокольников».

Ранее 5-tv.ru писал, что удивляет иностранных туристов в зимней Москве. Гостей столицы ждет большая развлекательная программа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.