«Москва помогает»: какие вещи можно передать бойцам СВО и как это сделать

В рамках главного социального проекта города на фестивальных площадках и в штабах открыты пункты сбора гуманитарной помощи.

Москва продолжает масштабную гуманитарную миссию в поддержку участников специальной военной операции и жителей новых регионов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, представив актуальный список наиболее востребованных вещей, которые можно передать через сеть пунктов сбора.

Проект «Москва помогает», объединивший горожан, бизнес и общественные организации, за время работы собрал уже более 4,9 миллиона единиц помощи. Сейчас помощь можно принести в 15 окружных штабов проекта или в специальные павильоны «Фабрика подарков», которые будут работать на фестивальных площадках «Московских сезонов» до 28 февраля.

Что можно передать для бойцов СВО и взрослых:

Продукты длительного хранения: тушенка, крупы, консервы.

Средства личной гигиены.

Теплая одежда (включая вязаные вещи).

Бытовая техника: генераторы, небольшие холодильники, электроприборы, удлинители.

Мужские подарочные наборы.

Для детей из новых регионов особенно ждут:

Игрушки, книги, настольные игры.

Канцелярские товары: ручки, альбомы, фломастеры, гуашь, тетради.

Сладости.

Школьные принадлежности к новому учебному периоду.

Также помощь нужна бездомным животным:

Корма и витамины для животных.

Светоотражающие браслеты и наклейки для улучшения видимости в темное время.

«Активное участие москвичей — наглядное доказательство, что весь город душой и сердцем с фронтом и жителями новых регионов», — подчеркнул Сергей Собянин.

