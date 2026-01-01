Теперь наш канал доступен в MAX
«Москва помогает»: какие вещи можно передать бойцам СВО и как это сделать

Элина Битюцкая 37 0

Собянин: бойцам СВО нужно передавать продукты длительного хранения

Что можно передать для бойцов СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

В рамках главного социального проекта города на фестивальных площадках и в штабах открыты пункты сбора гуманитарной помощи.

Москва продолжает масштабную гуманитарную миссию в поддержку участников специальной военной операции и жителей новых регионов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, представив актуальный список наиболее востребованных вещей, которые можно передать через сеть пунктов сбора.

Проект «Москва помогает», объединивший горожан, бизнес и общественные организации, за время работы собрал уже более 4,9 миллиона единиц помощи. Сейчас помощь можно принести в 15 окружных штабов проекта или в специальные павильоны «Фабрика подарков», которые будут работать на фестивальных площадках «Московских сезонов» до 28 февраля.

Что можно передать для бойцов СВО и взрослых:

  • Продукты длительного хранения: тушенка, крупы, консервы.
  • Средства личной гигиены.
  • Теплая одежда (включая вязаные вещи).
  • Бытовая техника: генераторы, небольшие холодильники, электроприборы, удлинители.
  • Мужские подарочные наборы.

Для детей из новых регионов особенно ждут:

  • Игрушки, книги, настольные игры.
  • Канцелярские товары: ручки, альбомы, фломастеры, гуашь, тетради.
  • Сладости.
  • Школьные принадлежности к новому учебному периоду.

Также помощь нужна бездомным животным:

  • Корма и витамины для животных.
  • Светоотражающие браслеты и наклейки для улучшения видимости в темное время.

«Активное участие москвичей — наглядное доказательство, что весь город душой и сердцем с фронтом и жителями новых регионов», — подчеркнул Сергей Собянин.

