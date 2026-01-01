«Москва помогает»: какие вещи можно передать бойцам СВО и как это сделать
Собянин: бойцам СВО нужно передавать продукты длительного хранения
Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков
В рамках главного социального проекта города на фестивальных площадках и в штабах открыты пункты сбора гуманитарной помощи.
Москва продолжает масштабную гуманитарную миссию в поддержку участников специальной военной операции и жителей новых регионов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, представив актуальный список наиболее востребованных вещей, которые можно передать через сеть пунктов сбора.
Проект «Москва помогает», объединивший горожан, бизнес и общественные организации, за время работы собрал уже более 4,9 миллиона единиц помощи. Сейчас помощь можно принести в 15 окружных штабов проекта или в специальные павильоны «Фабрика подарков», которые будут работать на фестивальных площадках «Московских сезонов» до 28 февраля.
Что можно передать для бойцов СВО и взрослых:
- Продукты длительного хранения: тушенка, крупы, консервы.
- Средства личной гигиены.
- Теплая одежда (включая вязаные вещи).
- Бытовая техника: генераторы, небольшие холодильники, электроприборы, удлинители.
- Мужские подарочные наборы.
Для детей из новых регионов особенно ждут:
- Игрушки, книги, настольные игры.
- Канцелярские товары: ручки, альбомы, фломастеры, гуашь, тетради.
- Сладости.
- Школьные принадлежности к новому учебному периоду.
Также помощь нужна бездомным животным:
- Корма и витамины для животных.
- Светоотражающие браслеты и наклейки для улучшения видимости в темное время.
«Активное участие москвичей — наглядное доказательство, что весь город душой и сердцем с фронтом и жителями новых регионов», — подчеркнул Сергей Собянин.
