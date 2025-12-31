Целенаправленная и спланированная: в Минобороны раскрыли подробности об атаке на резиденцию Путина
Минобороны: атака Киева на резиденцию Путина была тщательно спланированной
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Пострадавших и разрушений на территории России нет, ущерб резиденции также не нанесен.
Попытка террористической атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина была целенаправленной и тщательно спланированной. Об этом заявил начальник зенитных ракетных войск (ЗРК) ВКС России, генерал-майор Александр Романенков на брифинге Минобороны РФ.
«Террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», — сказал спикер ведомства.
Генерал-майор отметил, что в результате отражения террористической атаки пострадавших и разрушений на территории России нет. Ущерба резиденции президента РФ не допущено.
На брифинге Романенков обозначил, что боевые расчеты ЗРК, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу.
В ночь с 28 на 29 декабря киевский режим пытался атаковать с применением БПЛА дальнего действия резиденцию Путина в Новгородской области.
Для удара использовался 91 беспилотный летательный аппарат. Все дроны, направлявшиеся в сторону резиденции российского лидера, были своевременно зафиксированы средствами противовоздушной обороны РФ и уничтожены на подлете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пытавшиеся атаковать резиденцию Путина дроны взлетели из Сумской и Черниговской областей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.