Собянин рассказал о дорожных улучшениях на юго-востоке Москвы

Кураторы ЦОДД продолжают учитывать обращения жителей.

В 2025 году было реализовано 58 проектов, направленных на улучшение дорожного движения на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Пешеходные переходы и островки безопасности

В Лефортове на шоссе Энтузиастов (дом 3, корпус 1) по просьбе жителей сделали новый пешеходный переход — теперь добираться до трамвайной остановки «МЦД Москва-Товарная» стало удобнее.

В Рязанском районе в ответ на обращение жителей создали дополнительный пешеходный переход у дома 6 на 4-й Новокузьминской улице. Путь до школы № 2090 имени Героя Советского Союза Л.Х. Паперника стал для пешеходов значительно безопаснее.

«По шести адресам появились новые островки безопасности, которые помогают разделять потоки машин и пешеходов», — написал Сергей Собянин.

Один из них находится в районе Выхино-Жулебино на улице Генерала Кузнецова (дом 16, корпус 1). Теперь жители могут безопасно переходить дорогу к автобусной остановке «Метро “Жулебино”, северный вход».

Проекты по переразметке

На 14 участках дорог провели переразметку. Это позволило добавить новые полосы, повысить пропускную способность и создать альтернативные маршруты движения.

Один из наиболее значимых проектов — участок протяженностью один километр вдоль внутренней стороны Третьего транспортного кольца в Южнопортовом районе (от съезда с 2-й улицы Машиностроения до съезда на Шарикоподшипниковскую улицу). Число полос для движения увеличили с четырех до пяти. В результате пропускная способность магистрали значительно возросла, а время в пути сократилось на 15–20 процентов.

Дополнительная полоса движения появилась в районе Выхино-Жулебино на улице Генерала Кузнецова от дома 65/32 на Привольной улице до перекрестка с ней.

За счет переразметки потоки разделены и не мешают друг другу: средняя полоса — только для прямого проезда, а поворот на Привольную — с крайней правой, благодаря чему прямой ход проезжает быстрее и без задержек. Автомобилисты получили возможность двигаться прямо по двум полосам, а поворот направо теперь возможен только с дополнительной полосы. Пропускная способность участка выросла почти в 1,5 раза, а время в пути сократилось на пять — семь минут.

Изменение скоростного режима

На четырех участках вблизи социальных объектов скорректировали скоростной режим. В районе Люблино на Совхозной улице максимально разрешенная скорость движения изменилась с 60 километров в час до 30 километров в час — рядом находится много образовательных учреждений.

В Кузьминках на участке Есенинского бульвара от улицы Юных Ленинцев до улицы Федора Полетаева изменили скоростной режим с 60 километров в час до 30 километров в час.

Рядом находятся диагностический центр № 3, детская городская поликлиника № 48, детская стоматологическая поликлиника № 25, школа «Кузьминки», а также Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой.

«На четырех сложных перекрестках появилась “вафельная” разметка. К примеру, ее нанесли на пересечении улиц Маршала Полубоярова и Привольной, а также на перекрестке Марьинского бульвара и дублера Люблинской улицы. Благодаря “вафельницам” движение на перекрестках ускорилось на 15–20 процентов», — отметил Сергей Собянин.

В Рязанском районе на 2-й Институтской улице ввели одностороннее движение. Раньше здесь было сложно разъехаться, что регулярно приводило к локальным заторам. Теперь ситуация улучшилась: водители могут спокойно подъехать к своим домам. На улице также появилось 86 парковочных мест, девять из которых предназначены для водителей с инвалидностью.