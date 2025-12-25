Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку девяти беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских боевиков, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, после падения обломков дронов ВСУ, к работе оперативно приступили специалисты экстренных служб.

Российские города ежедневно подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак используют не только беспилотные летательные аппараты, но и ракетное вооружение, которое применяется и для обстрела приграничных регионов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, дежурные средства ПВО 24 декабря с 13:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом российских регионов. До этого, в ночь с 23 на 24 декабря, силы противовоздушной обороны сбили 172 дрона ВСУ. Всего было атаковано девять регионов России.

