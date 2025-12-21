Собянин: московские волонтеры доставили подарки детям в новые регионы

Фото: 5-tv.ru

Добровольцы развезли сладости в больницы, детские дома, реабилитационные центры, детсады и школы, а также семьям военнослужащих, многодетным и семьям с детьми-инвалидами.

Столичные волонтеры, в том числе молодежь, доставили в новые регионы сладкие подарки от Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«В преддверии Нового года наши добровольцы развезли сладости в больницы, детские дома, реабилитационные центры, детсады и школы, а также семьям военнослужащих, многодетным и семьям с детьми-инвалидами. Присоединиться к этой доброй традиции может каждый желающий», — отметил мэр Москвы.

До 28 февраля на площадках проекта «Зима в Москве» открыто более 30 павильонов «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает». Большинство из них работают по будням с 11:00 до 21:00, по выходным и праздникам — с 10:00 до 21:00.

Дети из новых регионов обрадуются сладким подаркам, игрушкам, книгам, настольным играм. А участникам специальной военной операции пригодятся мужские наборы, средства личной гигиены, теплые носки и стельки. Приютам для животных можно передать корм, крупы, медикаменты, поводки и другие зоотовары.