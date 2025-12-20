Собянин: пешеходный переход через МКАД построят около станции «Тютчевская»

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Пассажиры смогут комфортно передвигаться по обеим сторонам кольцевой дороги до остановок наземного транспорта.

В Москве одобрили строительство надземного пешеходного перехода через московскую кольцевую дорогу (МКАД). Он появится рядом со станцией метро «Тютчевская» Троицкой линии метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Надземный переход будет в районе 42-го километра МКАД. Интегрируем его с вестибюлем станции метро „Тютчевская“», — говорится в публикации градоначальника.

Новое сооружение свяжут с вестибюлем при помощи 30-метрового подземного пешеходного перехода. Предполагаемая интенсивность движения — порядка 2,9 тысячи человек в час.

