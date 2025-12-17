К проекту «Зима в Москве» присоединились франчайзинговые сети

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Компании проводят на своих площадках свыше полутра тысяч мероприятий.

Более 50 сетевых и франчайзинговых компаний стали партнерами масштабного городского проекта «Зима в Москве». Об этом сообщает портал mos.ru.

Как отмечают организаторы, участие для бизнеса является мощным маркетинговым инструментом, который позволяет привлечь новую аудиторию и укрепить позиции бренда.

На своих площадках партнеры подготовили свыше 1,6 тысячи мероприятий для москвичей и гостей столицы. Большинство компаний участвуют в проекте уже не первый год. Присоединиться к нему можно через специальный раздел «Время возможностей для бизнеса» на портале, выбрав опцию «На своей территории».

Предприниматели могут не только проводить мероприятия, но и продавать свою продукцию на центральных площадках, организовывать дегустации, тематические акции или создать собственную брендированную зону. Город, в свою очередь, предоставляет масштабную информационную поддержку партнерам.

