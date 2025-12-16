В Московском зоопарке поселился ослик Жорик, приехавший из зоны СВО

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

Животное, помогавшее военным в хозяйственных делах и перевозке снарядов, прошло адаптацию.

В Московский зоопарк прибыл ослик по кличке Жорик, который ранее находился вместе с воинским подразделением в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента культуры.

«Длительное время животное находилось вместе с личным составом одного из воинских подразделений в зоне проведения специальной военной операции. Жорик оказывал посильную помощь в хозяйственных делах и перевозил снаряды», — рассказали в зоопарке.

После передислокации части ослика перевезли в филиал зоосада в Великом Устюге для адаптации, а в конце ноября доставили в Москву.

Сейчас Жорик проходит плановый карантин, ветеринарные обследования и привыкает к новому окружению.

«Сейчас для Жорика важны покой и постепенная адаптация. Как только наши специалисты примут решение о его готовности, он переедет на территорию постоянной экспозиции в детском зоопарке», — пояснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Планируется, что его разместят на контактной площадке рядом с камерунскими козами.

