Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву

Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Фото: Река Александр/ТАСС

Это уже второй за ночь сбитый дрон ВСУ, летевший на столицу.

Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотный летательный аппарат украинских боевиков, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — проинформировал градоначальник.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь на понедельник Собянин сообщил о нейтрализации дрона ВСУ, летевшего на город.

Прошлой ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 235 беспилотников самолетного типа украинских боевиков над несколькими регионами страны — от Крыма и Кубани до Ленинградской области. Больше всего дронов перехватили над Брянской областью, Крымом и Краснодарским краем.

Российские города ежедневно подвергаются ударам украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак применяют как беспилотники, так и наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам.

