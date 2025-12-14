Жители северо-востока столицы передали новогодние пожелания бойцам СВО

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Акция продлится до конца февраля 2026 года.

Жители и гости столицы написали бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), новогодние письма. Об этом говорится на портале mos.ru.

В минувшую субботу, 13 декабря, волонтеры северо-востока столицы извлекли корреспонденцию из четырех почтовых ящиков, установленных на территории парка «Яуза». В преддверии Нового года горожане отправили защитникам страны около 130 поздравлений. Взрослые и дети желали солдатам крепкого здоровья, терпения и скорейшего возвращения домой.

Акция прошла в рамках масштабного фестиваля «Русский двор», который, в свою очередь, стал частью проекта «Зима в Москве».

Отправить послание бойцу СВО можно будет до конца февраля 2026 года. Так, каждый сможет поздравить военнослужащих с предстоящими Рождеством. Тематические почтовые ящики установлены, в том числе в парке «Певческое поле», в сквере вдоль Лазоревого проезда и неподалеку от Ростокинского акведука.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в российской столице проводится акция по сбору настольных игр для бойцов СВО в госпиталях.

