Отдых необходим, чтобы восстановиться после нагрузок и улучшить концентрацию.

Короткий дневной сон может не только мгновенно освежить, но и укрепить здоровье с возрастом. По словам экспертов, дремоты продолжительностью от десяти до тридцати минут помогают быстрее восстановиться после нагрузок, улучшают концентрацию и поддерживают психическое состояние. Об этом пишет The Guardian.

Почему короткий дневной сон полезен

«Дневной сон полезен, если он непродолжителен», — подчеркивает директор Междисциплинарного центра медицины Маркус Шпехт.

Он объясняет, что идеальная продолжительность — 10–30 минут. Это так называемые «кошачьи дремы», которые завершаются до наступления глубокого сна. Исследования в странах, где традиционно распространена сиеста, показывают: люди там реже сталкиваются с заболеваниями сердца, ожирением и инсультами.

Доктор Симоне Кох добавляет, что аналогичный эффект наблюдается и у жителей США, которые начали практиковать дневной сон, хотя раньше этого не делали.

Когда лучше всего дремать

Оптимальное время — сразу после обеда, с 13:00 до 14:00.

«Это период естественного снижения энергии, когда легче перейти в режим отдыха», — поясняет Шпехт.

Чтобы не перейти в глубокий сон, он советует обязательно ставить будильник.

Что происходит с мозгом во время короткого сна

Когда человек закрывает глаза и расслабляется, мозг входит в медитативное состояние. В этот момент доминируют альфа-волны — своего рода «заставка для разума», которая помогает организовать внутренние процессы.

«Вот почему ты чувствуешь себя таким бодрым после успешного короткого сна», — говорит Шпехт.

Как не чувствовать себя сонливым

Если спать дольше 30 минут, организм может перейти в фазу глубокого сна. Тогда пробуждение становится тяжелым.

«Твой мозг готов спать еще шесть часов», — отмечает Шпехт.

Это вызывает дезориентацию, а вечером может привести к трудностям с засыпанием. Доктор Кох добавляет, что людям с низким давлением бывает сложно «вернуться в строй» даже после короткого сна. В таком случае практиковать его не стоит.

Когда дневной сон может навредить

Если дремать слишком часто и слишком долго, можно нарушить естественный цикл сна и бодрствования. Слишком раннее «сбрасывание» сонного давления ухудшает ночной сон, запускает стресс и порочный круг бессонницы.

Шпехт делает исключение для младенцев, больных и пожилых людей. У последних снижается ночная выработка мелатонина, поспать днем для них особенно полезно.

Может ли дневной сон компенсировать бессонную ночь

Эксперты сходятся во мнении: если ночь прошла в переживаниях или бессоннице, лучше дотерпеть до вечера, иначе есть риск снова не уснуть. Короткий сон способен помочь, но он же может «сорвать» ночной цикл.

Как короткий сон влияет на здоровье в долгосрочной перспективе

Польза ощущается сразу.

«Как только просыпаешься, ты становишься более бодрым, восприимчивым и способным сосредоточиться», — говорит Кох.

Если же сделать короткий дневной сон регулярной практикой, он может замедлить развитие возрастных заболеваний и снизить слабость организма.

«Я убежден, что короткий сон не только улучшает физическую и умственную форму, но и укрепляет психическое здоровье в долгосрочной перспективе», — отмечает Шпехт.

Подводя итоги, эксперты отмечают, что дневной сон делает человека бодрее, снижает стресс и помогает легче преодолевать ежедневные нагрузки. Даже если практиковать его получается только по выходным, это уже приносит пользу.

