Собянин поздравил столичных школьников с успехами на международных олимпиадах

В составе национальной команды России москвичи завоевали 28 медалей. Из них 22 золотые, пять серебряных и одна бронзовая.

Сергей Собянин встретился со столичными учащимися и выпускниками школ — победителями и призерами международных предметных олимпиад 2025 года. Мэр Москвы поздравил ребят с победой и вручил им благодарственные письма.

Сергей Собянин подчеркнул, что таланты столичных школьников — основа будущего развития города и страны. Он отметил, что ребята добились успеха благодаря своему трудолюбию, а также поддержке педагогов, родителей и всех москвичей, которые за них болели.

«Город гордится вами и вашими успехами. Понятно, что они неслучайны. Московское образование находится в пятерке лучших образовательных систем мира. Половина всех наград на российской олимпиаде — это награды московских школьников. За последние годы в пять раз увеличилось количество отличников, что тоже является серьезной объективной оценкой уровня образования. Мы уделяем очень большое внимание развитию образования, школ, и это, конечно, приносит результаты», — сказал Мэр Москвы.

От имени московских учащихся и участников олимпиад с ответным словом выступил Федор Кузнецов, выпускник школы № 1329.

«Сергей Семенович, я хотел бы вас поблагодарить от лица всех московских школьников за всю ту помощь и поддержку, которую вы оказывали нам на протяжении нашего обучения в школе и даже после ее завершения. Для нас, олимпиадников, эта помощь важна вдвойне, так как от наших усилий зависит не только наш личный успех, но и честь города, честь страны. Лично я в этом году был на трех олимпиадах высокого уровня в самых разных уголках земного шара. Везде я смог достичь хороших результатов. Конечно, это было бы невозможно без помощи и поддержки моих наставников, учителей моей родной московской школы № 1329, тренеров сборной Москвы и тренеров сборной России», — сказал Федор Кузнецов.

Он также выразил надежду, что все больше московских школьников будут участвовать в олимпиадах, а победители и призеры смогут стать выдающимися учеными или предпринимателями.

В свою очередь Мэр Москвы выразил надежду, что ребята найдут применение своим талантам в Москве и России и добьются успеха в жизни.

