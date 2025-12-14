Токсичная площадка и новые монстры: о чем второй сезон «Очень странных дел»

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2017 г.

Netflix не смог обойтись без скандалов во время съемок продолжения флагманского сериала.

В конце декабря Netflix выпустит вторую часть финального сезона сериала «Очень странные дела». В ожидании развязки зрители вспоминают не только ключевые события прошлых сезонов, но и обсуждения, которые сопровождали проект за кадром — от заявлений актеров о стрессовых съемках до разговоров о напряженной атмосфере на площадке.

На этом фоне второй сезон выглядит особенно показательным: именно тогда сериал резко расширил масштаб истории и начал сталкиваться с первыми серьезными конфликтами — как на экране, так и за его пределами.

После съемок актриса Сэди Синк в интервью Variety рассказывала, что сцена поцелуя между ее героиней Макс и Лукасом, которого играет Калеб Маклафлин, была добавлена в сценарий непосредственно во время съемок. По словам актрисы, этот эпизод стал для нее стрессовым.

В различных интервью и публикациях зарубежных СМИ также появлялись сообщения о жалобах актеров на напряженную атмосферу на площадке, а Калеб Маклафлин ранее говорил о проблемах с восприятием персонажей и расовых стереотипах в сериале.

Напряжение ощущалось не только за кадром. Второй сезон стал моментом, когда «Очень странные дела» перешли от камерного хоррора к более жесткой и масштабной истории — с возросшими ставками и для персонажей, и для самих создателей.

Герои стали взрослее не только на экране, но и в жизни. Если первый сезон был «монстром из шкафа», то второй стал полномасштабным нашествием. Братья Даффер вдохновлялись фильмом «Чужие» (1986), превращая хоррор камерного масштаба в битву за выживание целого города.

После событий первого сезона, Хоукинс словно возвращается к нормальной жизни. Прошел год, на календаре — осень 1984‑го. Уилл Байерс дома, друзья снова вместе, лаборатория официально закрыта, а город старается забыть об Изнанке. Но зло не умирает — оно ждет. И когда приходит Хэллоуин, кошмар возвращается вновь.

Уилл и тень из другого мира

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2017 г.

С тех пор как его спасли, Уилл видит странные видения: он будто возвращается в Изнанку и встречает там гигантскую тень, которая простирается над всем Хоукинсом. Врачи называют это посттравматическим синдромом, но Джойс чувствует: сын по‑прежнему связан с тем миром. И связь становится сильнее.

Майк и потерянная Оди

Майк не может смириться с исчезновением Одиннадцать. Каждый день он вызывает ее по рации, веря, что она его слышит. Жизнь Майка словно застыла — все вокруг идет своим чередом, а он остается в прошлом. Но Оди действительно жива: все это время ее прячет шериф Хоппер, защищая от людей из лаборатории. Девочка растет, учится быть обычной, но изоляция и воспоминания о Майке не дают ей покоя.

Новые герои

В это время в Хоукинсе появляются новички — бойкая и независимая Макс Синклер и ее сводный брат Билли, вспыльчивый красавчик с темным прошлым. Макс быстро вливается в компанию, хотя Майк поначалу держит дистанцию из-за памяти об Оди. Дастин находит странное существо из канализации, которое называет Дарту — не подозревая, что это личинка монстра из Изнанки.

Также нас знакомят с Бобом, который является бывшим одноклассником Джойс и ее любовным интересом. Он искренне заботится о ней и ее сыне Уилле. Боб становится для них опорой, помогая пережить тяжелые времена.

Хоппер и Оди: новая семья

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2017 г.

Хоппер становится для Оди чем‑то вроде отца. Он заботится о ней, но из‑за страха потерять прячет ее: нельзя выходить из дома, нельзя никому показываться, нельзя связываться с друзьями. Между ними вспыхивают ссоры, но под раздражением чувствуется настоящая привязанность. Позже, когда Оди узнает, что Майк все это время звал ее, она не может сдержаться и сбежит, чтобы найти ответы.

Правда о Барб

Нэнси и Джонатан не могут забыть, что случилось с подругой девушки — Барб. Дело о ее смерти замяли, но они решают рассказать миру правду. Под предлогом визита к родственникам они отправляются к бывшему журналисту-конспирологу Мюррею Бауману. Вместе они готовят разоблачение лаборатории, которое позже станет первым шагом к ее закрытию.

Между Нэнси и Джонатоном наконец разворачивается то, что зрители ждали с прошлого сезона: настоящая, взрослая связь, построенная на доверии и общей боли.

Стив и подростки

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2017 г.

Стив Харрингтон проходит собственный путь искупления. После расставания с Нэнси он становится наставником для младших ребят. Вместе с Дастином он сталкивается с монстрами, защищает дом и учит мальчишек сражаться. Из бывшего самоуверенного хулигана Стив превращается в героя, которого уважают все — и зрители, и дети из Хоукинса.

Истязатель разума

Тем временем «Дарт» вырастает, а Изнанка вновь прорывается в наш мир. Через Уилла в город проникает новая форма зла — Истязатель разума, существо, контролирующее людей и создающее сеть порталов под Хоукинсом. Джойс, Хоппер и люди из лаборатории отчаянно пытаются спасти мальчика, в теле которого уже поселился монстр.

Оди возвращается

После долгих поисков ответов о своем прошлом Одиннадцать находит биологическую мать и узнает, что она не единственная — есть и другие дети, над которыми ставили опыты. Один из них, номер Восемь, помогает ей понять, что сила — не просто оружие, а выбор. Созревшая и осознавшая свою роль, Оди возвращается в Хоукинс в самый критический момент.

Битва за Хоукинс

Фото: Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2017 г.

Команда снова в сборе. Чтобы закрыть портал, Оди должна противостоять Истязателю разума. Пока Хоппер прикрывает ее в лаборатории, друзья сражаются с тварями Изнанки в подземных туннелях. Стив держит оборону, Нэнси и Джонатан помогают спасти Уилла от чужого сознания.

Боб также помогает друзьям проникнуть в лабораторию и пытается отключить портал в Изнанку с помощью компьютера. К сожалению, он погибает, защищая Джойс и других от демогоргонов. Его смерть стала одной из самых трогательных и запоминающихся сцен сезона. Она подчеркнула, что настоящий герой не обязательно должен быть с суперсилами.

В кульминации Оди, используя всю свою силу, закрывает разлом. Портал схлопывается, а связи с Изнанкой обрываются. Казалось бы, все кончено.

Танец и тень

Зимой в Хоукинсе устраивают школьный бал. Уилл впервые танцует, Майк и Оди наконец вместе, Нэнси спасает неловкого Дастина от одиночества. Город возвращается к жизни. Но в последней сцене камера переворачивается. Зрители видят, как под школой, снова мерцает Изнанка. Истязатель разума не уничтожен. Он просто ждет.

Оценка критиков

Второй сезон получил 94% положительных рецензий от критиков на Rotten Tomatoes, при этом средний балл составляет около 8.3 из 10. Критики отмечают зрелость сюжета, развитие персонажей и усиление атмосферы по сравнению с первым сезоном.

