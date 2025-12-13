Пропавший мальчик, монстры и тайна Изнанки: о чем был первый сезон «Очень странных дел»

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2016 г.

Пока фанаты готовятся к финалу сериала, давайте вспомним, с чего все началось.

В конце декабря Netflix выпустит вторую часть финального сезона сериала «Очень странные дела». Первый сезон проекта братьев Даффер, вышедший летом 2016 года, стал мировым феноменом и получил 97% положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes.

Ностальгия по 1980‑м, главная музыкальная тема, хоррор, дружба и тайна — все сложилось идеально. Однако именно первый сезон многие зрители до сих пор считают самым сильным во франшизе.

История разворачивается в провинциальном американском городке Хоукинс (штат Индиана), который становится точкой соприкосновения с параллельным измерением — Изнанкой. Теперь, когда история проекта подходит к завершению, самое время вспомнить, с чего началась эта история.

Исчезновение Уилла Байерса

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2016 г.

В тихом Хоукинсе жизнь идет своим чередом — пока однажды после вечерних посиделок с друзьями не пропадает 12‑летний Уилл Байерс. Его мать, Джойс, отчаянно ищет сына, а шериф Джим Хоппер начинает расследование, постепенно натыкаясь на все более странные улики. Город погружается в панику, но никто не подозревает, что ребенок оказался… по ту сторону реальности.

Девочка из лаборатории

Почти одновременно в Хоукинсе появляется загадочная девочка с выбритой головой — Одиннадцать, или просто Оди. Она сбежала из секретной лаборатории, где над ней ставили опыты. Не умея говорить и боясь людей, она находит убежище у друзей Уилла — Майка, Лукаса и Дастина. Постепенно ребята понимают, что у девочки есть сверхъестественные способности — она может двигать предметы силой мысли и видеть то, что скрыто от глаз.

Лаборатория и Изнанка

Хоукинсская национальная лаборатория, возглавляемая доктором Мартином Бреннером, оказывается центром опасных экспериментов с межпространственными порталами. Именно здесь Одиннадцать случайно открыла врата в иной мир — Изнанку, где обитают чудовищные создания, в том числе Демогоргон, у которого голова напоминает хищный цветок. Через разлом монстр проникает в наш мир и уносит Уилла к себе.

Друзья и поиски

Пока взрослые теряются между рациональными объяснениями и безумием, дети объединяются, чтобы вернуть Уилла. Майк становится для Оди тем, кто впервые дарит ей ощущение дома и дружбы. Лукас, изначально не доверяющий девочке, постепенно понимает, как много она значит для всех. Дастин, самый рассудительный из троицы, пытается удержать группу от безрассудства. Их детская храбрость становится символом сопротивления страху и неизвестности.

Джойс и свет, который говорит

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2016 г.

Джойс Байерс чувствует: ее сын жив. Через странные электрические импульсы, мерцающие лампочки и символические сигналы она постепенно начинает общаться с ним, словно между мирами. Ее вера, которую окружающие принимают за безумие, становится ключом к разгадке тайны. Вместе с Хоппером она выходит на лабораторию и узнает, что за пропажей Уилла стоит нечто более масштабное, чем версия о рядовой пропаже.

Нэнси, Джонатан и Стив

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», 2016 г.

Тем временем старшая сестра Майка, Нэнси Уилер, живет своей подростковой жизнью. Ее бойфренд Стив Харрингтон — популярный парень из школы, уверенный и самодовольный — скрывает под дерзостью храбрость и альтруизм. Когда пропадает лучшая подруга Нэнси, Барб, девушка начинает собственное расследование, которое сводит ее с Джонатаном Байерсом — замкнутым, но чутким старшим братом Уилла.

Нэнси и Джонатан объединяются, чтобы раскрыть правду об исчезновениях. Они сталкиваются с монстром лицом к лицу, устанавливают ловушку в доме Байерсов и впервые доказывают, что за всем стоит не человек, а существо из другого измерения. Для Стива это становится моментом взросления: осознав, что в городе происходит нечто ужасное, он возвращается, чтобы помочь, и вступает в бой с Демогоргоном. Именно этот поступок делает из самоуверенного подростка настоящего героя.

Смерть, правда и спасение

Когда друзья обнаруживают, что тело Уилла, найденное полицией, лишь подделка, все становится ясно: лаборатория скрывает правду. Оди помогает им найти вход в Изнанку. Джойс и Хоппер проникают туда первыми, рискуя жизнями, чтобы спасти мальчика. В финале им удается вернуть Уилла, но не без потерь: Оди сталкивается с Демогоргоном лицом к лицу — и исчезает, казалось бы, навсегда, уничтожив чудовище.

Новая реальность

Проходит месяц. Хоукинс снова кажется обычным городом, но следы кошмара никуда не исчезли. Уилл страдает от странных видений и периодически будто бы попадает обратно в Изнанку. Хоппер тайно оставляет еду в лесу — будто для кого-то, кто мог выжить. История только начинается, и уже понятно: то, что произошло, — не случайность, а начало противостояния с чем-то куда более опасным.

Реакция критиков: идеальная ностальгия

Первый сезон «Очень странных дел», вышедший без большой рекламы, стал мировым хитом и получил 97% положительных отзывов на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Что понравилось критикам:

Атмосфера и ностальгия: Критики были в восторге от того, как сериал воспроизвел атмосферу 80-х, не скатываясь в пародию, а отдавая дань уважения таким фильмам, как «Инопланетянин» и «Балбесы».

Актерский состав: Игра юных актеров, особенно Милли Бобби Браун (Оди) и Гатена Матараццо (Дастин), была мгновенно отмечена как выдающаяся. Вайнона Райдер (Джойс) также получила высокую оценку за эмоционально насыщенное изображение отчаянной матери.

Музыка и дизайн: Синтезаторный саундтрек от SURVIVE и визуальный дизайн Изнанки были признаны одними из лучших элементов жанра.

Сериал был назван «идеальной летней находкой». Критики заключили, что сериал не просто развлекает, но и возвращает зрителя к той магии и ужасу, которые были присущи классическим подростковым приключенческим фильмам.

