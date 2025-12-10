Собянин: простаивающие территории Москвы застроят жилыми и социальными объектами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На неэффективно используемых участках построят дома, больницы и детские сады.

Правительство Москвы приняло решение провести реорганизацию неэффективно используемой нежилой застройки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Территория, которую занимают заброшенные склады и другие устаревшие объекты, будет отведена под жилую и социальную инфраструктуру.

В Бирюлево Восточном такая работа пройдет на трех неэффективно используемых участках бывшей промзоны Ленино общей площадью 36,99 гектара. На этой земле разместят 381,15 тысячи квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации.

Также на реорганизованной территории построят детские сады на 850 мест, крытый каток и другие социальные и культурные объекты, заявил Собянин.

В Южнопортовом районе, в Хорошево-Мневниках и в Ломоносовском районе реорганизации подвергнется 10,6 гектара неэффективно используемой территории. В частности, на Дубровском проезде пройдут работы на участке в 5,67 гектара, который потенциально может разместить 116 тысяч квадратных метров недвижимости, включая здание поликлиники.

Также Правительство Москвы одобрило два проекта планировки территорий общей площадью 5,16 гектара в районе Соколиная Гора.

