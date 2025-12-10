Уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил мэр столицы.
Атаки дронов на Московский регион велись также вчера вечером: за шесть часов было ликвидировано семь БПЛА.
Ночью система ПВО сбила один беспилотник в Московском регионе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
