Уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил мэр столицы.

Атаки дронов на Московский регион велись также вчера вечером: за шесть часов было ликвидировано семь БПЛА.

Ночью система ПВО сбила один беспилотник в Московском регионе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что «Мста-Б» уничтожила пункты временной дислокации ВСУ.

