Свыше 30 тысяч юных москвичей с ОВЗ получили рекомендации по обучению

Детей обследует команда, состоящая из психолога, логопеда и дефектолога.

Свыше 30 тысяч семей в Москве получили заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) в 2025 году. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента образования и науки.

ЦПМПК была создана в 2014 году на базе городского психолого-педагогического центра. За время своего существования она помогла более чем 425 тысячам семей в Москве. Служба помогает оценить потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дает рекомендации для их обучения в школе.

«Каждое обследование проводит команда, состоящая из психолога, логопеда и дефектолога. Диагностика позволяет оценить особенности и потребности ребенка», — сообщили в департаменте.

В апреле текущего года прохождение ЦПМПК стало гораздо удобнее благодаря онлайн-формату. Дети проходят комиссию на специальной защищенной платформе с использованием интерактивных материалов. После прохождения комиссии родителям на почту высылается заключение, заверенное электронной подписью.

