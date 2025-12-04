«До 1,5 млн машин в день»: Собянин о том, как развитие дорог разгрузило Москву

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Новые дороги соединяют между собой районы столицы, снижая нагрузку на магистрали.

Строительство новых дорог в Москве разгрузило МКАД и вылетные магистрали, помогло сократить перепробег машин и улучшить экологическую ситуацию благодаря снижению вредных выбросов от автомобилей в атмосферу. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

В столице будут и дальше наращивать объем дорожной сети. Правительство Москвы не планирует нереалистичных сверхмасштабных проектов, отметил Собянин. По большей части, расширение касается локальных участков, связывающих разные районы, и новых транспортных узлов.

В качестве примера глава города привел связку Солнцево — Бутово со скоростным диаметром (МСД). Кроме того, уже идет строительство дублера МКАД от Новорижского шоссе. Ранее воплощенные в жизнь проекты по наращиванию транспортной инфраструктуры уже показали свою эффективность. В частности, МСД каждый день пропускает около полумиллиона машин, заняв второе место после МКАД и обогнав Третье транспортное кольцо.

Дорожная сеть строится и с учетом интересов пешеходов. В перечень важных инфраструктурных объектов входят пешеходные мосты. Например, сейчас в планах мост, который соединит развивающийся район Хорошево-Мневники и Крылатское. Кроме того, изменится подмостовая пешеходная зона вблизи Малого Каменного моста на острове Балчуг — инженеры соединят набережную в районе Дома культуры «ГЭС-2», Болотную площадь и Репинский сквер, чтобы москвичам и гостям столицы не нужно было обязательно переходить через мост.

