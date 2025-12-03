Собянин объявил о начале приема заявок на премию в области архитектуры

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Жюри выявит 12 лучших решений для различных проектов — от объектов городского благоустройства до жилых комплексов по программе реновации.

Прием заявок на премию города Москвы стартовал в области архитектуры и градостроительства. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По его словам, премия вручается за разработку самых выразительных и оригинальных архитектурных решений с 2018 года.

В этот раз жюри выявит 12 лучших архитектурных решений для разных проектов. Будут отмечены объекты инфраструктуры, жилые комплексы по программе реновации и другие постройки.

Лауреатами смогут оказаться все проекты, которые получили свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в 2025 году. Жюри акцентирует внимание на оригинальности концепции, качестве и проработанности решений, а также на их внедрении в контекст города и вкладе в комфортность среды.

Заявки принимаются до 15 февраля 2026 года на официальном сайте премии. Церемонию приурочат ко Дню архитектора, отмечающегося в первый понедельник июля.

В финале конкурса прошлого года были 50 проектов из 130 представленных. Среди лучших оказались новый кампус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, школа на Дмитровском шоссе, дом по программе реновации на улице Говорова. Помимо этого, список пополнили станции «Авиамоторная» Большой кольцевой и «Генерала Тюленева» Троицкой линий метро.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Собянин сообщал, что в Москве открылся первый пищевой технопарк.

